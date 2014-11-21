Водителям будут возвращать права после экзамена на знание ПДД

Фото: M24.ru

Правительство России утвердило постановление, по которому вернуть водительские права после их лишения можно только сдав экзамен на знание ПДД.

Согласно тексту постановления, опубликованному на сайте кабмина, экзамен можно сдавать только спустя половину срока лишения. Кроме того, нужно будет предоставлять справку о том, что для управления авто нет противопоказаний.

Добавим, что в случае неудачной попытки сдать "теорию" второй раз можно попробовать через неделю. Вернуть права можно только по истечении срока их лишения.

Сейчас для возврата прав нужно принести в ГАИ постановление о лишении, справку, паспорт и подтверждение сдачи удостоверения.

Напомним, с 5 ноября меняется схема первичного получения водительских прав - теперь можно сдавать на "автомате", но исключается самоподготовка.

Также, согласно постановлению правительства, по которому вводятся новые правила, сдавать экзамены можно в любых экзаменационных подразделениях ГАИ вне независимости от регистрации по месту жительства.

Жестче стали требования и к материально-технической базе автошкол. В документе прописано, что школы должны располагать автодромами площадью не менее 2400 квадратных метров. Для продолжения работы все автошколы должны получить заключение Госавтоинспекции, подтверждающее, что их материальная база соответствует данным требованиям.