Более 400 мероприятий пройдет в Москве к Дню старшего поколения

В столичных парках 1 октября отметят День старшего поколения. По статистике в Москве проживают около трех миллионов пенсионеров. Из них более 30 тысяч - долгожители, которым уже исполнилось 90. Более 500 пенсионеров и вовсе перешагнули столетний рубеж

В рамках празднования Дня старшего поколения в столице пройдет более 400 мероприятий. В этом году в Колонном зале Дома союзов состоится вечер, посвященный супругам, прожившим в браке 50 и более лет. Также праздник отметят в Доме кино и концертном Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Для пенсионеров будут организованы праздничные обеды, чаепития и экскурсии.

В настоящее время в Москве проживает почти 3 миллиона пенсионеров. Для них реализуются специальные программы, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Так, в рамках соцпрограммы "Лучшая половина жизни" в Москве открыто более 900 клубов и кружков для изучения иностранных языков и компьютерной грамотности, а также танцевальные салоны. Кроме того, в столице работает Университет третьего возраста, где пенсионеры получают знания по основам культуры, искусства, права и психологии.

В этом году 158 тысяч пожилых москвичей будут обеспечены санитарно-курортным лечением. У них есть возможность отдохнуть в санаторно-оздоровительном комплексе "Камчия" в Болгарии, в пансионате "Никольский парк" и других оздоровительных учреждениях. Более 600 пенсионеров ежедневно посещают дневные стационары, а на патронажном обслуживании состоит около 2 тысяч человек.