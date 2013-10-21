Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2013, 15:42

Политика

О перспективах внедрения географических доменов

Фото: ИТАР-ТАСС

24 октября в здании правительства Москвы состоится официальное открытие встречи претендентов на географические домены верхнего уровня (GeoTLDs). M24.ru проведет трансляцию мероприятия.

В заседании примут участие представители организаций, осуществляющих внедрение доменов верхнего уровня для городов и регионов мира (.MОСКВА, .PARIS, .BERLIN, .LONDON, .AFRICA). В рамках первого этапа программы из 1932 поданных заявок на доменные зоны 76 имеют статус географических. Ожидается, что регистрация имен в первых геодоменах начнется уже в 2014 году.

На открытии будут обсуждаться перспективы внедрения геодоменов, а также реализация проекта по созданию доменов .MOSCOW и .МОСКВА.

Начало трансляции - в 9.30.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
правительство Москвы заседания домены прямые трансляции смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика