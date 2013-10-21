О перспективах внедрения географических доменов

Фото: ИТАР-ТАСС

24 октября в здании правительства Москвы состоится официальное открытие встречи претендентов на географические домены верхнего уровня (GeoTLDs). M24.ru проведет трансляцию мероприятия.

В заседании примут участие представители организаций, осуществляющих внедрение доменов верхнего уровня для городов и регионов мира (.MОСКВА, .PARIS, .BERLIN, .LONDON, .AFRICA). В рамках первого этапа программы из 1932 поданных заявок на доменные зоны 76 имеют статус географических. Ожидается, что регистрация имен в первых геодоменах начнется уже в 2014 году.

На открытии будут обсуждаться перспективы внедрения геодоменов, а также реализация проекта по созданию доменов .MOSCOW и .МОСКВА.

Начало трансляции - в 9.30.