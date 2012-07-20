Собянин создал комиссию по выполнению указов президента

Мэр Москвы распорядился создать в столичной администрации межведомственную комиссию по исполнению указов президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин создал в столичной администрации межведомственную комиссию по исполнению указов президента. Об этом столичный градоначальник сообщил на оперативном совещании с членами городского правительства.

Руководителем новой комиссии назначен заместитель мэра Андрей Шаронов, передает ИТАР-ТАСС.

В полномочия комиссии будет входить разработка сводного плана по реализации указов президента, внесение соответствующих изменений в госпрограммы, мониторинг эффективности деятельности столичных ведомств, а также взаимодействие с соответствующей комиссией федерального правительства.

Кроме того, мэр обязал чиновников ежеквартально докладывать на оперативных совещаниях об исполнении данных поручений.