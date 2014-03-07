Столичные власти отправят в Севастополь автобусы и компьютеры

Фото: ИТАР-ТАСС
Власти Москвы отправят в Севастополь 30 единиц техники и компьютеры, заявил Сергей Собянин на оперативном совещании в городском правительстве.
"Все знают, какая непростая ситуация на Украине с социальной, экономической и с политической точки зрения. Нам очень важно в этот период поддержать Севастополь, с которым нас связывает многолетняя тесная связь", - цитирует Агентство "Москва" слова Собянина.
В свою очередь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что город готов выделить 14 единиц коммунальной техники.
Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов добавил, что власти Севастополя обратились к столичному правительству с просьбой выделить 10 троллейбусов и 10 автобусов.
"Подготовьте 30 единиц техники, чтобы поставить в Севастополь в ближайшее время", - поручил Сергей Собянин.
Руководитель департамента образования Исаак Калина доложил, что для отправки в Севастополь готовят 100 единиц компьютерной техники.
Мэр Москвы отметил, что необходимо подготовить комплекты интерактивного обучающего оборудования для классов. "20-30 комплектов позволят севастопольцам работать по тем образовательным программам, которые разрабатываются в Москве", - подытожил Сергей Собянин.
