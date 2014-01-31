Эвакуированных жильцов дома в Королеве временно разместили в автобусе

В Королеве при пожаре в многоэтажном доме погибла женщина

Минувшей ночью из-за пожара в девятиэтажном жилом доме №12 на улице Комитетский лес в подмосковном Королеве весь подъезд, в котором горели балконы и квартиры, был эвакуирован. Жильцов квартир, пострадавших от огня, временно разместили в автобусе. Городские власти Королева решают вопрос о предоставлении временного жилья пострадавшим от пожара людям.

"Было организовано питание на 50 человек. Через соцзащиту были также организованы пункты временного размещения для людей", - заявил в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области Федор Замышляев.

По словам жильцов горевшего ночью дома, пожар начался в квартире парализованной женщины на четвертом этаже. О том, что стало точной причиной возгорания, пока неизвестно. Это предстоит выяснить экспертам. Позже сотрудники МЧС в этой квартире обнаружили тело той самой женщины. Без посторонней помощи она не смогла выбраться из огня.

Помимо погибшей женщины пострадали из-за сильного задымления четыре человек. У всех один диагноз - отравление угарным газом. Еще одну - пожилую женщину - отправили в больницу после того, как огонь потушили. Ей стало плохо с сердцем. Остальных жильцов дома спасатели эвакуировали и им оказали всю необходимую помощь.

На данный момент спасатели разбирают завалы и просушивают квартиры соседних этажей, в которые попала вода при тушение пожара. От огня пострадали 3 квартиры и 6 балконов.

Напомним, что вчера поздним вечером в 22:37 поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Королеве. В 00:25 пожар был потушен.