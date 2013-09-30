В Подмосковье загорелся склад площадью 800 квадратных метров

Фото: ИТАР-ТАСС

В Щелковском районе Подмосковья загорелся продовольственный склад площадью 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Сообщение о возгорании складского помещения в поселке Медвежьи Озеры, дом 151 поступило на пульт дежурного в 22.25. Прибывшие на место происшествия спасатели, установили, что пожар охватил весь первый этаж на площади 800 квадратных метров.

На первом этаже расположен склад замороженных полуфабрикатов и овощей, на втором - бухгалтерия и офис. Согласно сообщению ведомства, возможно распространения огня и на второй этаж здания.

Возгорание удалось локализовать в 23.20.По предварительным данным жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Пожару был присвоен второй номер сложности.