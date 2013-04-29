За год смертность при пожарах в столице упала на 20% - МЧС

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году количество пожаров в Москве сократилось на 12% по сравнению с началом 2012 года, число погибших уменьшилось на 20%, раненых – на 30%, а размеры ущерба, причиненного в результате возгораний, снизились на 87% по отношению к началу 2012 года, сообщил на пресс-конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону 2013 года, замначальника ГУ МЧС России по Москве Юрий Беседин.

По его словам, сегодня столичное управление МЧС готово к тяжелому летнему пожароопасному периоду: выполнены все организационные и технические мероприятия.

При этом нынешний год будет особенно напряженным для ведомства: помимо территорий старой Москвы, пожарным предстоит сражаться с огнем и предупреждать возгорания в Новомосковском и Троицкой округах, где сосредоточено множество лесных массивов и прилегающих к ним населенных пунктов и садоводческих товариществ.

Летом и осенью прошлого года службы МЧС открыли на территории Новой Москвы 141 площадку для забора воды из открытых источников, создали подъезды для крупной техники, а в 2013 году организовали 8 новых пожарных частей, в которых работает более 500 пожарных и спасателей. В ближайшее время в Троицком и Новомосковском округах планируется создать еще 8 частей.

Тем не менее, сроки реагирования на сообщения о возгораниях в Новой Москве пока не так коротки, как в старой. Пожарные стараются уложиться в положенные 20 минут, в то время как в исторической Москве, по словам замначальника столичного ГУ МЧС, даже с учетом пробок дорога до места происшествия занимает менее 10 минут.

Беседин также заметил, что около 80% всех пожаров в столице происходит по вине человека, и призвал москвичей воздержаться от курения и разведения костров в не приспособленных для этого местах.