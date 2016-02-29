Число жертв от пожаров в столице сократилось на 4 процента

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

По итогам 2015 года число погибших при пожарах в столице сократилось почти на 4 процента, передает Агентство "Москва".

Вместе с тем на 1,6 процента сократилось количество погибших на водоемах. За год сотрудники МЧС спасли более 2 тысяч жизней. По словам замначальника ГУ МЧС России по Москве Андрея Мищенко, такие данные являются показателем качественной работы спасателей.

Сегодня сотрудники МЧС ликвидировали пожар площадью возгорания в 20 квадратных метров в одной из столичных квартир на улице Народного Ополчения. На месте происшествия было найдено тело ребенка с отрубленной головой. Ведется следствие, по данным которого, ребенок был убит до начала возгорания.

Накануне силами МЧС был спасен девятилетний мальчик, провалившийся под лед Москвы-реки на северо-западе столицы.