Склад на Амурской улице загорелся второй раз за неделю

Склад на Амурской улице, при тушении которого погибли восемь пожарных, снова горит, сообщают "Вести.ру".

На месте работают несколько пожарных расчетов. По словам очевидца, постройка тлеет с 22 сентября, а в настоящее время сотрудники МЧС проливают конструкции. Людей на складе нет, но существуют опасения, что пламя может по проводам перекинуться на другие постройки.

Пожар на складе на Амурской улице вспыхнул вечером 22 сентября около 22:00. Горела пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляло 500 метров, угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове не было.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. Локализовать возгорание удалось только к двум часам ночи.

При тушении огня погибли восемь пожарных. В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

