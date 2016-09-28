Склад на Амурской улице загорелся второй раз за неделю

Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Склад на Амурской улице, при тушении которого погибли восемь пожарных, снова горит, сообщают "Вести.ру".
На месте работают несколько пожарных расчетов. По словам очевидца, постройка тлеет с 22 сентября, а в настоящее время сотрудники МЧС проливают конструкции. Людей на складе нет, но существуют опасения, что пламя может по проводам перекинуться на другие постройки.
К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. Локализовать возгорание удалось только к двум часам ночи.
При тушении огня погибли восемь пожарных. В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".