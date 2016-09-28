Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2016, 15:18

Происшествия

Склад на Амурской улице загорелся второй раз за неделю

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Склад на Амурской улице, при тушении которого погибли восемь пожарных, снова горит, сообщают "Вести.ру".

На месте работают несколько пожарных расчетов. По словам очевидца, постройка тлеет с 22 сентября, а в настоящее время сотрудники МЧС проливают конструкции. Людей на складе нет, но существуют опасения, что пламя может по проводам перекинуться на другие постройки.

Пожар на складе на Амурской улице вспыхнул вечером 22 сентября около 22:00. Горела пластмассовая продукция в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". Расстояние до ближайших жилых домов составляло 500 метров, угрозы для жизни и здоровья населения в Гольянове не было.

К 22:30 площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров, ему была присвоена четвертая категория сложности. Локализовать возгорание удалось только к двум часам ночи.

При тушении огня погибли восемь пожарных. В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Сюжет: Крупный пожар на складе на Алтуфьевском шоссе
пожары спасатели склады чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика