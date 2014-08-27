В Жуковском произошел пожар в жилом доме, взорвался газовый баллон

Фото: ИТАР-ТАСС
В подмосковном городе Жуковский произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал, но от высокой температуры сдетонировал газовый баллон, хранившийся на балконе.
О взрывах по адресу улица Чкалова, дом 47 сообщил читатель M24.ru Роберт. Он сопроводил свои слова видеозаписью, на которой виден процесс тушения огня.
В пресс-службе МЧС по Московской области рассказали, что хлопки, которые читатель расценил как взрыв газа, были детонацией газового баллона.
Спустя 25 минут пожар был потушен, никто не пострадал.