В Жуковском произошел пожар в жилом доме, взорвался газовый баллон

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном городе Жуковский произошел пожар. В результате возгорания никто не пострадал, но от высокой температуры сдетонировал газовый баллон, хранившийся на балконе.

О взрывах по адресу улица Чкалова, дом 47 сообщил читатель M24.ru Роберт. Он сопроводил свои слова видеозаписью, на которой виден процесс тушения огня.

В пресс-службе МЧС по Московской области рассказали, что хлопки, которые читатель расценил как взрыв газа, были детонацией газового баллона.

Видео читателя M24.ru

"Примерно в 0.40 в МЧС поступило сообщение о пожаре. Прибывшие на место оперативные службы обнаружили, что горит одна из квартир жилого дома. Пламя перекинулось на балкон, где хранился газовый баллон, он сдетонировал от высокой температуры", - рассказали корреспонденту M24.ru в пресс-службе подмосковного МЧС.

Спустя 25 минут пожар был потушен, никто не пострадал.