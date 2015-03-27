Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта 2015, 15:46

Происшествия

Сотрудники интернет-редакции ТАСС были эвакуированы из-за задымления

Фото: M24.ru

Сотрудники интернет-редакции ТАСС были эвакуированы из здания из-за задымления. Общая эвакуация работников ТАСС не проводилась, сообщает Агентство "Москва".

"В здании ТАСС никакого пожара не было. Горел мусор на площади в три квадратных метра недалеко от здания. В результате в ТАСС возникло небольшое задымление", - рассказали корреспонденту M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По словам работника пресс-службы, возгорание было потушено еще до приезда пожарных бригад.

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в пристройке к торговому центру на юге столицы. По предварительной информации, загорелись строительные и отделочные материалы.

В результате пожара один человек пострадал, его госпитализировали.

пожары инциденты чп ТАСС

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика