Сотрудники интернет-редакции ТАСС были эвакуированы из-за задымления

Фото: M24.ru

Сотрудники интернет-редакции ТАСС были эвакуированы из здания из-за задымления. Общая эвакуация работников ТАСС не проводилась, сообщает Агентство "Москва".

"В здании ТАСС никакого пожара не было. Горел мусор на площади в три квадратных метра недалеко от здания. В результате в ТАСС возникло небольшое задымление", - рассказали корреспонденту M24.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

По словам работника пресс-службы, возгорание было потушено еще до приезда пожарных бригад.

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в пристройке к торговому центру на юге столицы. По предварительной информации, загорелись строительные и отделочные материалы.

В результате пожара один человек пострадал, его госпитализировали.