27 февраля 2016, 13:10

Происшествия

Один человек пострадал при пожаре на юго-западе столицы

Фото: ТАСС/Павел Бедняков

На юго-западе столицы произошел пожар в жилом доме. Один человек пострадал, еще двое были спасены из горящей квартире, сообщает Агентство "Москва".

Сигнал о возгорании в квартире жилого дома по улице Островитянова поступил на пульт оперативного дежурного в 9:49. На место немедленно выехали пожарные.

Возгорание было быстро ликвидировано. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. Причины инцидента выясняются.

Напомним, сегодня в столице произошли два крупных пожара. На улице Матросская Тишина сгорел склад, расположенный неподалеку от знаменитой тюрьмы.

Тушение пожара было задачей не из легких. У пожарных ушло более трех часов на борьбу с огнем. Площадь возгорания составила примерно 500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

А на юго-западе столицы сгорел бытовой городок. Прибывшим на место событий пожарным достаточно быстро удалось локализовать возгорание.

В 2 часа ночи пламя было полностью ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал – люди успели выбежать из здания еще до прибытия пожарных.

