Главу фирмы, установившей сигнализацию в сгоревшей больнице, допросили

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Следователи допросили руководителя компании, устанавливавшей пожарную сигнализацию в психоневрологическом диспансере, который сгорел в ночь на 26 апреля в подмосковном поселке Раменский. Из офиса компании была изъята интересующая следствие документация.

Кроме этого, допрошен главный врач лечебного учреждения, продолжается осмотр места происшествия.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы. При этом, как отмечают в пресс-службе Следственного комитета России, перед экспертами поставлены не только вопросы о причине смерти погибших, но и о наличии в их крови каких-либо препаратов, возможно, влиявших на их состояние и способность самостоятельно выбраться из горящего здания.

Также следователи устанавливают круг ответственных лиц среди чиновников администрации района и контролирующих органов, в обязанности которых входило обеспечение безопасности пациентов сгоревшей больницы. В контролирующих учреждениях района и в его администрации изымают документы.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара по статье "Нарушений требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц".

В результате пожара погибли 38 человек.