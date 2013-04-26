Все больницы Подмосковья проверят на противопожарную безопасность

В областных больницах пройдут проверки противопожарной безопасности

Во всех больницах Московской области пройдут проверки на состояние противопожарной безопасности. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала пресс-секретарь министра здравоохранения Московской области Полина Козлова.

"Проверки состояния пожарной безопасности пройдут во всех подмосковных больницах. Это первая задача, которая перед нами сейчас стоит. Чтобы такого нигде не повторилось впредь", - подчеркнула Козлова.

Действия медицинской сестры, которая сумела вывести двух пациентов из горящей больницы, она назвала "безукоризненными".

Кроме того, в связи с трагедией в подмосковной психиатрической клинике до 1 июня 2013 года Минздрав проведет ревизию всей сети психиатрических учреждений. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

В настоящее время при городской больнице города Дмитров открыт штаб, куда могут обратиться родственники погибших, чтобы получить подробную информацию и опознать тела. Организована комиссия по расследованию проишествия, работают телефоны горячей линии.

По данным ГСУ СК по региону, из-под завалов уже извлечено 36 тел погибших. В данный момент ведомство готовит подробную информацию о дате постройки здания, дате ввода его в эксплуатацию и всех капитальных ремонтах.

Как заявил глава поселения Куликовское, на территории которого находится поселок Раменский, Николай Елесин, больница соответствовала всем требованиям противопожарной безопасности. Вовремя проводились все проверки, была установлена сигнализация.

Напомним, в психоневрологической лечебнице в подмосковном поселке Раменский минувшей ночью произошел пожар. В итоге 38 человек погибли и лишь троим удалось спастись. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, среди них - поджог. 27 апреля объявлено в Подмосковье днем траура.