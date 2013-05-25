В подмосковном Кратово произошел пожар в бараке

Пожар в жилом бараке потушили в Подмосковье

Крупный пожар произошел в бараке в подмосковном поселке Кратово. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 3.05. Горел барак, расположенный по адресу: Раменский микрорайон, поселок Кратово, ул. Молодцова, дом 42, сообщает пресс-служба главка МЧС по Московской области.

На борьбу с огнем немедленно были отправлены пожарные. Прибыв на место пожара, они установили, что горит крыша по всей площади десятиквартирного здания.

Огнеборцы провели эвакуацию людей, из горящего здания были выведены 20 человек, в том числе 5 детей, и приступили к тушению пожара. Возгоранию присвоили 2 номер сложности.

Спустя час пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров, а в 6.15 - ликвидировать открытое пламя.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.