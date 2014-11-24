Форма поиска по сайту

24 ноября 2014, 15:10

Происшествия

Сгорел первый магазин сети LavkaLavka

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В центре Москвы сгорел первый магазин сети LavkaLavka. Пожар произошел из-за короткого замыкания, сообщил M24.ru представитель сети.

Один из работников LavkaLavka пришел на работу около 7 утра 23 ноября и обнаружил, что магазин полностью в огне. В нем сгорело 70 процентов имущества и оборудования.

Сгоревший магазин, по словам владельцев LavkaLavka, уже давно не приносил прибыли, но его не закрывали, так как он напоминал о начале общего дела.

LavkaLavka

Компания начинала работу как потребительское общество "Лавка кооператив" в ноябре 2011 года. Создатели кооператива занялись популяризацией и продажей фермерских продуктов. Они были первыми в своем сегменте.

Сначала товары "Лавки" можно было заказать на сайте, позже в Москве и Санкт-Петербурге появились магазины и рестораны LavkaLavka. Очень скоро этот гастрономический проект стал культовым среди части горожан. Здесь можно было купить продукты питания десятков фермерских хозяйств из Подмосковья, Ленинградской, Тамбовской и других областей.

Сейчас в столице работает четыре магазина - в Трехпрудном переулке, на Петровке, на Остоженке и на Кутузовском проспекте, а также фермерский ресторан LavkaLavka на Петровке. В Петербурге фермерские продукты можно купить в гастрономическом центре LavkaLavka на Большой Пушкарской.

Кроме того, основатели компании создали фонд развития фермерских проектов, куда отправляется от 3 до 20 процентов стоимости всех проданных товаров.

