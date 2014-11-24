Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В центре Москвы сгорел первый магазин сети LavkaLavka. Пожар произошел из-за короткого замыкания, сообщил M24.ru представитель сети.

Один из работников LavkaLavka пришел на работу около 7 утра 23 ноября и обнаружил, что магазин полностью в огне. В нем сгорело 70 процентов имущества и оборудования.

Сгоревший магазин, по словам владельцев LavkaLavka, уже давно не приносил прибыли, но его не закрывали, так как он напоминал о начале общего дела.