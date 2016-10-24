Пожар на складе на Ленинградском шоссе потушен

Пожар в металлическом складском помещении на Ленинградском шоссе потушен. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Сообщение о возгорании поступило в 13:14. К моменту приезду спасателей площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

Позднее огонь был локализован на площади около тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло обрушение крыши ангара. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания было задействовано более 10 пожарно-спасательных расчетов, в том числе вертолет Московского авиационного центра. В данный момент специалисты выясняют причины и обстоятельства пожара.

