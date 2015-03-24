Как спасали библиотеку ИНИОН: рассказы волонтеров

Пожар в здании Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН), произошедший 30 января, стал серьезным ударом для культуры и науки. Пострадали ценные фонды библиотеки и само уникальное здание. Однако уже через несколько часов после начала пожара стали объединяться люди, готовые помочь в будущем восстановлении библиотеки. 24 февраля они начали ежедневную работу в три смены, и меньше чем за месяц помогли вывезти все сухие уцелевшие после пожара книги. M24.ru расспросил волонтеров о том, почему они пришли на помощь библиотеке, сложно ли было работать в послепожарном здании и какие вопросы о будущем ИНИОН их волнуют больше всего. А также выяснило, на каких работах сейчас нужна помощь волонтеров.

Ольга Рогожникова, сфера туризма

О пожаре в ИНИОН я узнала в день происшествия - друзья, имеющие отношение к архитектуре, стали писать в Facebook последние новости. Когда через пару часов после начала пожара возникла группа желающих помочь в ликвидании пожара, я тут же туда записалась. Потом мы все ждали, когда разрешат работать в здании.

Честно сказать, я до этого не знала о существовании ИНИОН. Но я очень люблю Москву, ее историю и современную архитектуру, и мне жаль, когда утрачивается часть истории. Я понимала, что мне самой, может быть, книги из хранилища вообще никогда не понадобятся, ведь я не занимаюсь научной деятельностью, но хотелось помочь сохранить для тех, кто будет ими пользоваться. Набирать людей стали в конце февраля на три смены. Мой график позволял прийти в дневную.

Пустой уцелевший зал со знаменитыми окнами в потолке. Фото:Ольга Рогожникова

История вопроса Пожар, охвативший здание ИНИОН вечером 30 января, тушили около суток. Он охватил около 2 тысяч квадратных метров. в итоге пострадали второй и третий этажи здания, в нескольких местах рухнула крыша. Пожар, охвативший здание ИНИОН вечером 30 января, тушили около суток. Он охватил около 2 тысяч квадратных метров. в итоге пострадали второй и третий этажи здания, в нескольких местах рухнула крыша. Желающие помочь библиотеке в этот же день создали группу в Facebook “ИНИОН РАН. Помощь в ликвидации последствий пожара. Группа для добровольцев”. Предлагали помощь в разборе и сушку книг, восстанавлении сервера, поддержке пожарных и пополнении фонда библиотеке собственными книгами. До 2 февраля в здании работали только сотрудники МЧС. Далее на сохранившейся его части было установлено 27 колпаков, чтобы закрыть отверстия в крыше и предотвратить доступ снега, влаги и дождя. 4 февраля искали первых двух волонтеров - сильных мужчин, чтобы помочь вынести из здания деревья и растения (их отправили на временное хранение на ВВЦ). 12 февраля получили доступ ко всем секторам и смогли оценить потери, которые составили 15,7 % фонда литературы. 24 февраля стали набирать волонтеров для помощи в упаковке уцелевших книг. Работа предполагалась в одну из трех смен: 9:00-13:00, 13:00 -18:00, 18:00 - 22:00.



Когда я приехала на Профсоюзную, плохо представляла себе, где находится здание, но узнала его по фото и репортажам, которые видела. Правда, в тот день закончились коробки, и работы у волонтеров не было. Потом я приходила еще три раза, и картина здания менялась на глазах. Так, в какой-то день я сделала снимок большой надписи на стене. А через сутки я узнаю, что этого куска стены уже нет. Возник вопрос о том, сохранили ли те исторические буквы, который пока не нашел ответа. Потом еще одну часть стены разобрали. Запах вдоль здания ощущается до сих пор, но это потому, наверное, что продолжают что-то ворошить…

Часть стены здания. Фото: Ольга Рогожникова

В первый мой волонтерский день мы разбирали историческую литературу на самых разных языках на втором этаже, потом на первом - книги большого формата. Иногда я клеила коробки, иногда паковала их - это “женская работа”, мужчин обычно ставят коробки носить. Но если случалось, что в смене мало мужчин - то женщины сами их носили, или катили на тележках. Вечерним сменам было еще сложнее - там, как правило, было меньше было людей.

Волонтерами приходили очень разные люди. Было много сотрудников ИНИОНа, много пожилых людей, что поначалу даже удивило, ведь они работали наравне с молодежью. Были и те, кто никакого отношения к библиотеке не имеет, узнали совершенно случайно, но решили помочь.

Анна Яковлева, экскурсовод

Я помогала в ИНИОНе один раз, в десятых числах марта. Мне кажется, что восстановление такой библиотеки - большое и важное событие, и захотелось быть к этому причастной. Я была в дневную смену, заклеивала коробки.

В день, когда я волонтерила, достаточно было всего: и скотча, и коробок, и людей (человек 15-18). Те, кто приходил не в первый раз, сразу давали новичкам советы. О том. как правильно надевать респиратор, и что халат подойдет людям с любой комплекцией, а в комбинезоне худенькие могут “утонуть”, зато у комбинезона есть капюшон. Впрочем, пропахнут дымом все равно все.

Волонтеры. Фото: Группа Помощь в ликвидации поседствий пожара

Честно говоря, в работе больше всего мешались перчатки и респиратор. В нем было не очень-то удобно дышать, особенно тем, кто носит коробки - в какой-то момент ощущаешь себя в сауне. Но если его снять, быстро начинает щипать в горле (“Девушка, вы почему не в наморднике?” - помню слова одного очень внимательного сотрудника, который старался всем посоветовать, как удобнее и лучше). В любом случае, если смена долгая, нужно выходить на улицу и проветриться, подышать.

Заклеенные мною коробки носили на первый этаж два паренька-волонтера. Один учится на заочке в Литературном институте и слушает лекции в институте Пожарского. Одну из лекций читала Зоя, координатор волонтеров, она сказала студентам, что нужна помощь, и он решил прийти. Второй оказался вообще школьником семнадцати лет, родной язык у него английский, но на русском говорит прекрасно. На вопрос, почему он решил стать волонтером, он ответил, что у них в школе обязательное условие - участие в благотворительных акциях, и он выбрал ИНИОН. Даже специально в конце делал фото, чтобы отчитаться. Он, кстати, виртуозно помогал управляться со скотчем, когда тот запутывался.

Еще запомнилась женщина, у которой когда-то ИНИОН был первым местом работы. Она провела здесь семь лет жизни, и сейчас пришла помогать его восстанавливать. Но больше всего мне запомнилась наш координатор Зоя. Именно так, просто по имени. “А можно без отчества - мы тут, когда коробки и мешки таскаем, как-то не до отчеств... Я в 11 вечера буду дома и могу Вас записать в волонтеры”, - первая фраза, которую я от нее услышала. Она работала в ИНИОН все три смены. То есть с утра до позднего вечера, чтобы потом в ночи записать новых волонтеров и к 8 утра снова вернуться к книжным полкам и мешкам. Я после одной дневной смены очень устала, сложно представить, откуда у Зои столько сил и терпения.

Координатор волонтеров. Фото: Группа Помощь в ликвидации поседствий пожара

“Мы сегодня сделали примерно 100 коробок. На самом деле, за день можно упаковать 200, если людей много и формат книг одинаковый”, - поделилась Зоя в конце нашей смены. Работы в тот день уже подходили к концу, сухое хранилище почти вывезли. С мокрым было много вопросов - книги тяжелые, их под силу таскать грузчикам, а не волонтерам…

История вопроса 25 февраля за первый день работы волонтеры ИНИОН

25 февраля за первый день работы волонтеры ИНИОН упаковали около 25 тысяч книг. За неделю они сделали объем работ, который, как считали сотрудники, будут делать месяц. 14 марта из библиотеки был вывезен весь сухой фонд - более 600 тысяч книг. Сейчас активно работают с мокрым фондом - это около 3 миллионов книг, залитых водой во время тушения пожара. На прошлой неделе из здания эвакуировано около 80 тонн намокшей литературы. Ежедневно готовится на погрузку около 20-30 тонн книг и журналов. Их необходимо заморозить в криокамерах, чтобы избежать гниения, и уже после этого восстанавливать. Этим занимаются грузчики, но помощь волонтеров все равно периодически нужна. Так, 21 марта искали помощников на склад в Люберцах - распаковывать коробки с “эвакуированными” туда из ИНИОН газетами. Подробнее текущую ситуацию и потребность в волонтерах можно отслеживать в группе

Олег Мансуров, фотограф

Я узнал о том, что ИНИОН РАН набирает волонтеров, кажется, на следующий день. Пойти решил, конечно, ради самих книг, но еще мне хотелось узнать, что из себя представляло здание изнутри до пожара, как была обеспечена противопожарная безопасность. На самом деле, здание выглядело сильно устаревшем на сегодняшний день. Такое ощущение, что никто и не пытался обращать внимание на все его недостатки.

В здании. Фото: Анна Яковлева

Я был волонтером два раза, оба раза в утренние смены. Я знал, что с утра сложно набрать команду, а у меня как раз были входные. В основном носил коробки с книгами. В перерывах, когда немного хотелось отдохнуть, брался за упаковку коробок. Познакомился с интересными и приятными людьми. Все работали очень дружно, хоть и работа оказалось весьма тяжелой, тем не менее, никто не жаловался. Я задавался вопросом - почему решение подобных проблем всегда ложится на плечи волонтеров… А дальше предстоит спасение “мокрого фонда”. А это где-то еще 3 миллиона экземпляров, которые срочно нужно вывозить

Александр Пищальников, дизайнер

Когда я узнал, что горит ИНИОН, тут же бросил дела, взял такси и помчался туда. Не мог поверить, что это случилось. Я прекрасно понимал, что это тройная утрата. Во-первых, книги - библиотека по значимости может считаться второй в России после Ленинской. Во-вторых, это архитектурный шедевр. В третьих-научное пространство. Плюс это место было значимо лично для меня - в холле на доске “Сотрудники института - ветераны войны” висел портрет моего отца, который работал в ИНИОН. Сам я ходил в эту библиотеку во время учебы и прекрасно помню все ее интерьеры…

Моя часть волонтерства была скорее организационная и проходила в дни тушения пожара. Мы помогали пожарным - приносили воду и то, что они еще просили, например, сигареты. Тушить здание было очень сложно, приходилось буквально как на войне сражаться за его сохранность. Пожарные не жалели себя, потому что знали, что именно они тушат. И то, что люди стали им помогать с той же водой, их очень трогало.

Оригинальные интерьеры ИНИОН. Фото: Александр Пищальников

Сейчас важный момент - спасти не только книжный фонд, но и само здание. Оно было построено в 1970-х годах и является одним из ярчайших примеров советского архитектурного модернизма. Как его внешний облик, так и интерьеры просто бесценны. Архитектурная общественность сейчас ведёт борьбу за то, чтобы здание ИНИОН было восстановлено в его оригинальном виде и на том же месте.

Я считаю совершенно недопустимыми идеи построить взамен сгоревшего здания что-то другое или куда-то перенести ИНИОН, а на его месте построить ещё один торговый центр или что-то в этом духе. Тем более что половину здания пожарные спасли. ИНИОН — неотъемлемая часть прекрасного ансамбля академических зданий на Профсоюзной. Поэтому я бы рассматривал пожар как повод, пусть и трагический, вернуть наконец зданию достойный вид

Оригинальные интерьеры ИНИОН. Фото: Александр Пищальников

