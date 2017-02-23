Два человека пострадали при взрыве в жилом доме в Домодедове

Две женщины пострадали при взрыве в одной из квартир жилого дома в подмосковном Домодедове, передает телеканал "Москва 24".

После взрыва в пятиэтажке на улице Ильюшина начался пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали двух женщин с травмами средней степени тяжести, а также других жильцов подъезда. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В настоящее время пожар потушен, а все эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. По оценкам специалистов, угрозы обрушения здания нет.

Ранее поступила информация, что причиной взрыва мог быть бытовой газ. Однако, в Мособлгазе заверили, что причиной взрыва, скорее всего, стала неисправная бытовая техника.