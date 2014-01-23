Один человек погиб при пожаре на юге столицы

Фото: M24.ru

Один человек погиб в результате пожара на юге столицы. Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже девятиэтажного жилого дома.

Сигнал о пожаре по адресу: Каширский проезд, дом 9, корпус 2, поступил на пульт оперативного дежурного в 9.18, сообщает пресс-служба главка столичного управления МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что горит одна из квартир, расположенных на первом этаже жилого дома. Пламя вспыхнуло на кухне, огонь охватил площадь в два квадратных метра.

В 9.31 возгорание было потушено. В горевшей квартире спасатели обнаружили тело погибшего.

В настоящий момент устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.