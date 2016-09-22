Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября 2016, 20:06

Происшествия

Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 500 кв метров

Площадь пожара на складе с пластиковыми цветами на востоке столицы достигла 500 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул на территории завода на Амурской улице. По предварительным данным, там хранились пластиковые цветы, а противопожарные стены внутри здания отсутствуют.

Сведений о пострадавших не поступало.

Установлено, что горят пластиковые цветы в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". В 18:11 объявлен второй ранг пожара.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Сюжет: Крупный пожар на складе в Гольянове
пожары инциденты возгорания чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика