Площадь пожара на складе на востоке Москвы достигла 500 кв метров

Площадь пожара на складе с пластиковыми цветами на востоке столицы достигла 500 квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул на территории завода на Амурской улице. По предварительным данным, там хранились пластиковые цветы, а противопожарные стены внутри здания отсутствуют.

Сведений о пострадавших не поступало.

Установлено, что горят пластиковые цветы в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". В 18:11 объявлен второй ранг пожара.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.