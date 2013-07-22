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22 июля 2013, 17:39

ЧП

На складе текстильной продукции в ЮВАО произошел пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

На юго-востоке Москвы произошел пожар на складе текстильной продукции. Возгорание удалось потушить, пострадавших нет.

Сигнал о возгорании по адресу улица Красноказарменная, дом 3, строение 11 поступил на пульт оперативного дежурного МЧС в 15.39, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия немедленно были отправлены пожарные.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что указанное здание - это склад текстильной продукции. Пожарные приступили к тушению пожара, их задачу немного осложнило сильное задымление внутри здания.

В 16.42 пожар был потушен. В результате возгорания никто не пострадал.

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