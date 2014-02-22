Форма поиска по сайту

22 февраля 2014, 08:59

Происшествия

В здании МИТХТ им. Ломоносова произошел пожар

Утром 22 февраля на пульт спасения поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов Московской государственной академии тонкой химической технологии имени Ломоносова. Из здания на Малой Пироговской улице, дом 1, строение 5 эвакуировали девять человек.

"Было установлено, что в четырехэтажном административном здании на 1 этаже в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание на площади 20 квадратных метров", - сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Пожар потушили в 05.54. В результате инцидента никто не пострадал.

