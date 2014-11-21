Пожарные тушат возгорание в подвале гостиницы "Космос"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В подвальном помещении гостиницы "Космос" произошел пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Утром в пятницу поступило сообщение о возгорании на минус первом этаже на проспекте Мира, дом 150. Пожарные обнаружили возгорание, в 9.14 оно было локализовано на площади 20 квадратных метров.

Как отметили в пресс-службе, эвакуация в самом здании гостиницы "Космос" не проводилась. В данный момент пожарные пытаются полностью ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет.

Как добавляет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, возгорание произошло в сауне в подвале гостиницы "Космос". Причины пожара в данный момент выясняются.