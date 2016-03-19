Форма поиска по сайту

19 марта 2016, 18:52

Происшествия

В автосалоне на Ярославском шоссе произошел пожар

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В складском помещении автосалона Infiniti произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Агентство "Москва".

По информации МЧС, задымление возникло на складе автосалона на Ярославском шоссе. Спустя 15 минут возгорание было ликвидировано.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС.

На минувшей неделе крупный пожар произошел в здании на северо-западе столицы.

Сообщение о возгорании поступило 10 марта в 10:28, пожар вспыхнул в доме № 8 в 1-м Силикатном проезде.

Как оказалось, там горело оборудование и мебель, площадь пожара составила 40 квадратных метров. В 11:25 пламя потушили, в результате происшествия несколько человек пострадали.

