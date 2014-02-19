Из горящего в Киеве Дома профсоюзов эвакуировали 37 человек

На Майдане горит здание консерватории и Дом Профсоюзов

От костров, возле которых греются киевские протестующие, загорелась консерватория, по-прежнему полыхает Дом профсоюзов. Тушить здания некому, однако из Дома Профсоюзов удалось эвакуировать 37 человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов обострилось 18 февраля. С утра протестующие пыталась подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

В ходе боевых действий, ранены сотни людей, около 150 человек отправлены в больницу. По разным данным, погибли от тринадцати до семнадцати человек, шестеро из них – сотрудники правоохранительных органов. Число пострадавших среди милиционеров превысило 300 человек.

В среду, 19 февраля, пройдет заседание кабинета министров Украины, на котором обсудят сложившуюся ситуацию из-за возобновившихся во вторник беспорядков в Киеве. Сейчас в Киеве не работают сады и школы, закрыто метро, въезд в город ограничен.

Протесты на Украине начались в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги. Наиболее ожесточенное противостояние развернулось на Майдане - центральной улице украинской столицы.