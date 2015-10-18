В подвале центрального пограничного музея ФСБ России произошло возгорание

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В подвале центрального пограничного музея ФСБ России на Яузском бульваре произошло возгорание после короткого замыкания, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, в результате пожара, площадь которого составила 1 квадратный метр, двое сотрудников музея получили ожоги.

Пострадавшие были доставлены в НИИ скорой помощи имени Н.Склифосовского. У одного из них ожоги 20 процентов тела, у другого - 8 процентов.

На место пожара работают городские службы.