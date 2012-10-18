Форма поиска по сайту

18 октября 2012, 11:17

Происшествия

В результате пожара на АЗС на востоке Москвы пострадал человек

На набережной Яузы произошел пожар на автозаправке. Горели две подземные цистерны объемом 13 тонн каждая

На АЗС на востоке столицы горели две емкости с топливом.

Пожар произошел во владении 1 на набережной Ганнушкина. Автозаправочная станция была закрыта на реконструкцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По уточненным данным, вспыхнули пары бензина в пустых цистернах для топлива.

На данный момент пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Легкие травмы получил работник заправки, который пытался потушить пламя до приезда пожарных.

