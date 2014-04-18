МЧС доставит в Москву троих амурчан, пострадавших в крупном пожаре

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Борт МЧС доставит в Москву троих жителей Амурской области, пострадавших при тушении крупного пожара в Завитинском районе.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, состояние больных – тяжелое, у всех обширные ожоги, поэтому на борту самолета есть медицинские модули для транспортировки таких пострадавших.

Напомним, 14 апреля во время тушения горящей сухой травы в Завитинском районе ветер резко сменил направление и огонь пошел на людей, пострадали девять человек, один из них скончался.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".