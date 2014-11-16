В центре столицы в нескольких квартирах произошел пожар

Угрозы для москвичей из-за ЧП в Пресненском районе нет - Мосгаз

В районе Шелепихинского шоссе на западе Москвы в нескольких домах загорелись квартиры. Причиной пожаров стала неисправность на газораспределительной подстанции, сообщили M24.ru.

"В 19.35 в Пресненском районе Москвы в результате неисправности на газораспределительной подстанции - скачок давления газа - произошли возгорания в ряде квартир. Незамедлительно к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве по рангу пожара №2", - отметили в пресс-службе. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

По данным собеседника M24.ru, заявки о возгорании поступили в МЧС по 11 адресам.

Возгорания произошли в домах на Шелепихинской набережной, Шелепихинском проезде и Шелепихинском шоссе, а также в Прибрежном и Причальном проездах. Как рассказали очевидцы, пожарам предшествовали громкие хлопки.

В пресс-службе "Мосгаза" телеканалу "Москва 24" рассказали о троих пострадавших. На месте работают специальные службы. Как сообщили в МЧС, в одной из шести загоревшихся квартир пожар потушен, газ перекрыт, утечки нет.