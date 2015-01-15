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15 января 2015, 12:40

Пожар на мясокомбинате в Новой Москве ликвидирован

пожары мясокомбинаты возгорания Руднево чп

Пожар на мясокомбинате в Новой Москве ликвидирован

Пожар на мясокомбинате в деревне Руднево ликвидирован, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Как добавляет Агентство "Москва", семерых пострадавших при пожаре транспортируют в больницы для госпитализации. Информация о тяжести их состояния уточняется.

Ранее M24.ru сообщало, что в Троицком административном округе горит здание мясокомбината. Возгорание произошло на складе производителя "Снежана", который является официальным поставщиком Кремля.

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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.19. В 10.32 возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, площадь обрушения - более тысячи "квадратов". В 12.07 пожарным удалось локализовать пожар, а в 12.34 - ликвидировать возгорание.

В результате пожара пострадали более 10 человек. Как отметили в пресс-службе столичного управления МЧС, люди покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. На месте работали 22 пожарно-спасательных подразделения численностью 77 человек.

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