На юге столицы произошел пожар в медлаборатории

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В административном здании на юге столицы произошел пожар, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного управления МЧС.

Возгорание произошло по адресу: улица Нагатинская, 1. На первом этаже здания загорелись мебель и оборудование на площади 10 квадратных метров.

Как добавляет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пожар произошел в медицинской лаборатории "Инвитро".

В результате из здания эвакуировали 40 человек. В 09:47 спасателям удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.