Санитарку, спасшую людей на пожаре под Новгородом, наградят посмертно

Фото: ИТАР-ТАСС

Санитарка Юлия Ануфриева представлена к награде посмертно. Женщина спасала пациентов новгородского психоневрологического интерната во время пожара, произошедшего прошлой ночью.

Как отметил губернатор региона Сергей Митин, власти будут ходатайствовать о предоставлении ее к государственной награде, поскольку она принимала самое активное участие в спасении. У погибшей 44-летней Юлии Ануфриевой, остались четверо детей и муж, сообщает РИА Новости.

Напомним, пожар в интернате "Оксочи" в деревне Лука Новгородской области произошел около 3 часов ночи. В настоящее время известно о 28 погибших, однако пока идет разбор завалов, эти данные предварительные.

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем одного из пациентов. Сообщалось, что один из пациентов поджег себя и свою кровать По факту пожара возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".

Корпус мужского отделения выгорел полностью. В МЧС утверждают, что он давно находился в пожароопасном состоянии. Руководство новгородского интерната проверит прокуратура. На место пожара выехал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В деревню так же должна прибыть группа психиатров и судмедэкспертов института имени Сербского.