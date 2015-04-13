Более 300 медработников помогают пострадавшим при пожаре в Хакасии

Фото: ТАСС

Более 300 медицинских работников оказывают помощь пострадавшим при пожаре в районах Хакасии, сообщается на портале здравоохранения республики.

Ранее представитель регионального Минздрава Анна Бородина сообщила, что десять человек погибли и 483 пострадали в результате пожаров в республике Хакасия. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, все пожары потушены.

Медицинскую помощь пострадавшим при пожаре оказывают 305 медицинских работников. В районах, пострадавших от пожаров, направлено дополнительно восемь бригад скорой помощи. В эвакуационных пунктах работают 11 медицинских психологов.

Около 10 медицинский учреждений помогают пострадавшим. Среди них Копьевская, Боградская, Белоярская и другие больницы региона.

В воскресенье из-за сильного порывистого ветра в Хакасии резко обострилась пожароопасная обстановка. В 13.00 по местному времени решением главы республики в Хакасии был введен режим ЧС.