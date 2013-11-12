Пожар в институте Гамалеи не угрожает окружающей среде - Минздрав

Пожар, произошедший 12 ноября в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не несет угрозы для окружающей среды. Согласно заявлению Минздрава России, санитарно-эпидемическому благополучию ничто не угрожает.

В министерстве отметили, что пожар произошел в корпусе института, где производились питательные стерильные среды.

Напомним, во вторник в 13.41 в одном из корпусов института Гамалеи произошел взрыв, после чего возник пожар.

Спустя 40 минут возгорание было ликвидировано, пострадали два человека, один из них госпитализирован.

По предварительной версии, взрыв произошел в ходе проверки газового оборудования.