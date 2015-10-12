Фото: m24.ru/Александр Авилов

В центре Москвы сгорела мансарда административного здания. Возгорание было оперативно потушено, сообщает пресс-служба главка столичного МЧС

Сообщение о пожаре по адресу Курсовой переулок, дом 17, поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 7.43. Прибывшие на место событий огнеборцы обнаружили, что загорелась мансарда. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Сведений о пострадавших пока не поступало. В 8.50 возгорание было локализовано, а спустя еще 15 минут - потушено.

Напомним, 8 октября на Рублевском шоссе возле гипермаркета "Ашан" сгорели девять маршруток, направленных на утилизацию.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с газорезательным оборудованием. Транспортные средства были направлены на утилизацию и загорелись в процессе работ. Выяснилось, что сначала пламя охватило одну из машин, затем перекинулось еще на восемь автомобилей, подготовленных к утилизации.

В результате инцидента никто не пострадал. Материального ущерба также нет, поэтому уголовное дело не возбуждалось.