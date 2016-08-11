Выпрыгнувший из окна мужчина умер в машине скорой помощи

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Мужчина, выпрыгнувший из окна дома на юго-западе столицы, умер в машине скорой помощи, передает Агентство "Москва".

Квартира погибшего находилась на седьмом этаже дома 136, расположенного на Профсоюзной улице. Мужчина пытался спастись от пожара, но огонь отрезал ему пути к отступлению. Хозяин квартиры вынужден был выпрыгнуть в окно.

Ранее m24.ru сообщало о пожаре площадью 25 квадратных метров на восьмом этаже этого дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание и спасли жизни 10 человек. Есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.

При этом, в пресс-службе информацию о выпрыгнувшем из окна человеке не подтвердили.