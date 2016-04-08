В Дмитрове девушка погибла при пожаре в своей квартире

Фото: mosobl.sledcom.ru

В подмосковном Дмитрове девушка погибла при пожаре в своей квартире в многоэтажном жилом доме. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Московской области.

По данным правоохранительных органов, в квартире произошло возгорание. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 24-летней девушки.

Причиной возгорания, как считают эксперты, могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

В настоящий момент организовано проведение доследственной проверки. На месте происшествия работают криминалисты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.