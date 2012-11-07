Более 800 человек эвакуированы из столичной школы из-за задымления

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 800 учеников эвакуированы из одной из школ на северо-западе столицы. Причиной стало задымление. Персоналу школы удалось потушить пожар собственными силами.

ЧП произошло в школе №1062, которая располагается по адресу: улица Дубравная, дом 41, корпус 4.

"Произошло короткое замыкание в светильнике, возникло задымление. Из школы были эвакуированы 850 человек", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Возгорание произошло в спортзале, где из-за неисправной электропроводки возникло короткое замыкание в светильнике. Огонь не успел распространиться, но руководство школы, узнав о ЧП, приняло решение об эвакуации. Из школы были выведены 836 детей.

Однако, занятия прервали всего на 20 минут - персонал учебного заведения быстро справился с огнем при помощи порошкового огнетушителя.

Площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра.