Пожар в управе района "Беговой" вспыхнул из-за короткого замыкания

Причиной пожара в здании управы "Беговой" стало короткое замыкание

Короткое замыкание в электропроводке стало причиной пожара в здании управы района "Беговой" на Ленинградском проспекте. Это основная версия следствия, сообщает телеканал "Москва 24".

Однако специалисты не исключают и другие версии, в том числе, неосторожное обращение с огнем.

По словам начальника отдела информации столичного главка МЧС Виктора Бирюкова, пожарные быстро определили очаг возгорания и ликвидировали пожар.

Сейчас в здании управы продолжается проливка помещения. Автомобильное движение по прилегающим улицам затруднено.

Напомним, что сообщение о пожаре по адресу Ленинградский проспект, до 30 строение 3 поступило на пульт дежурного в 12.31. Пожарные были на месте происшествия через 7 минут после сообщения и сразу эвакуировали людей, находящихся внутри.

После этого сотрудники МЧС приступили к тушению пламени. Огонь вспыхнул на мансарде двухэтажного здания управы. Там располагались все стратегически значимые кабинеты и документы: ЖКХ, бухгалтерия, кабинет главы управы.

На месте работали 27 единиц спецтехники и 87 человек личного состава МЧС.Около 14.00 пожар удалось ликвидировать, его площадь составила 150 квадратных метров.