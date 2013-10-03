Форма поиска по сайту

03 октября 2013, 13:34

Происшествия

Пожар в здании управы района "Беговой" ликвидирован

На севере Москвы горит здание управы района "Беговой"

Спасатели эвакуировали сотрудников из горящего здания управы района "Беговой" на Ленинградском проспекте.

Как сообщает пресс-служба московского управления МЧС, в 12.31 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу Ленинградский проспект, до 30 строение 3.

Пожарные были на месте через 7 минут после сообщения и сразу эвакуировали людей, находящихся внутри. После этого сотрудники МЧС приступили к тушению пламени. На месте работают 15 пожарных расчетов, из-за спецтехники в районе ЧП образовалась пробка.

Около 14.00 пожар удалось ликвидировать, его площадь составила 150 квадратных метров.

