В результате пожара на автомойке погибли два человека

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 1 марта, на территории автомойки, расположенной на севере Москвы, вспыхнул пожар. В огне погибли два человека - мужчина и женщина средних лет.

Возгорание произошло в доме номер 4 по Старокоптевскому переулку. Пламенем был охвачен один квадратный метр площади бесхозной бытовки, располагавшейся на автомойке, сообщает агентство "Интерфакс".

По предварительной информации, люди могли умереть от отравления продуктами горения. Пожар вспыхнул, скорее всего, из-за неосторожного обращения с огнем.