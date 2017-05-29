Более 100 человек пострадали в результате урагана в столице

Более 100 человек пострадали в результате урагана, прошедшего в столице 29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

По данным собеседников агентства, были госпитализированы 105 горожан. Число жертв стихии не изменилось – погибли 11 человек.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы проведет проверку по факту гибели людей во время урагана в столице. К мероприятиям присоединятся департамент ЖКХ и департамент природопользования города.

По данным МЧС России, сильный ветер повалил более тысячи деревьев в Москве и ЦФО. Жители города опубликовали в социальных сетях десятки фотографий и видеороликов с последствиями прошедшей бури.

