Три человека пострадали при падении воздушного шара в Подмосковье

В Дмитровском районе рухнул воздушный шар с людьми

Три человека пострадали в результате крушения воздушного шара в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в субботу в Дмитровском районе Московской области. В районе населенного пункта Ревякино воздушный шар зацепился за вышку связи и потерпел крушение.

В результате пострадали три человек, находившихся в корзине шара. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Уточнить, был ли это частный рейс или владелец шара катал клиентов за деньги, в правоохранительных органах пока не смогли. По информации МИА "Россия сегодня", пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

"Инструктор и два пассажира находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в Центральную районную больницу города Дмитров", - заявил собеседник агентства.