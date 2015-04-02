Около 1,4 тысячи спасателей работают на месте крушения траулера в Охотском море

Фото: ТАСС

Численность группировки, привлеченной к поисково-спасательной операции на месте крушения траулера "Дальний Восток" в Охотском море, увеличена почти вдвое, сообщает представитель пресс-службы Дальневосточного регионально центра МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что на месте ЧП работает почти 800 человек.

Количество привлеченных специалистов увеличено до 1,4 тысячи человек. Поиск оставшихся членов экипажа ведут 26 морских судов.

Большой автономный траулер "Дальний Восток" затонул в акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана в ночь на четверг. На борту судна, по предварительным данным, находились 78 россиян и 54 иностранца.

По данным МЧС, из воды подняты тела 54 погибших. Судьба остальных 15 членов экипажа остается неизвестной.