МИД РФ назвал неожиданным отзыв посла Молдавии

Фото: ТАСС/Альберт Симановский

Отзыв посла Молдавии в Москве Дмитрия Брагиша стал неожиданностью для МИД РФ. Причины действий не ясны, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Он добавил, что о причинах нужно спрашивать в Кишиневе. Брагиш участвовал в переговорах, заседаниях межправкомиссии, МИД РФ активно взаимодействовал с ним. Его считали авторитетным членом посольского корпуса.