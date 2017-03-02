Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 07:53

В мире

МИД РФ назвал неожиданным отзыв посла Молдавии

Фото: ТАСС/Альберт Симановский

Отзыв посла Молдавии в Москве Дмитрия Брагиша стал неожиданностью для МИД РФ. Причины действий не ясны, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Он добавил, что о причинах нужно спрашивать в Кишиневе. Брагиш участвовал в переговорах, заседаниях межправкомиссии, МИД РФ активно взаимодействовал с ним. Его считали авторитетным членом посольского корпуса.

1 марта 2017 года сообщалось, что молдавское правительство отзывает своего посла из России Дмитрия Брагиша. По совместительству он занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане.

Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.

Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.

