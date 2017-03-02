МИД РФ назвал неожиданным отзыв посла Молдавии

Фото: ТАСС/Альберт Симановский
Отзыв посла Молдавии в Москве Дмитрия Брагиша стал неожиданностью для МИД РФ. Причины действий не ясны, сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Он добавил, что о причинах нужно спрашивать в Кишиневе. Брагиш участвовал в переговорах, заседаниях межправкомиссии, МИД РФ активно взаимодействовал с ним. Его считали авторитетным членом посольского корпуса.
Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.
Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.