01 марта 2016, 13:46

Город

Две услуги центра "Мои документы" перешли в электронный вид с 1 марта

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В работу центров госуслуг с 1 марта введены изменения. Отныне заявление на дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка молодым семьям можно оформить только в электронном виде на портале pgu.mos.ru.

Кроме того, единовременную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка можно будет также оформить лишь в электронном виде.

Специалисты центра "Мои документы" обещают помочь получить новую услугу, если возникнут трудности. В каждом центре "Мои документы" есть компьютеры с выходом в интернет, и консультанты в зале, готовые прийти на помощь посетителям.

На сегодняшний день в Москве работают 120 центров госуслуг. Центры открыты ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.

На этом изменения в работе центров "Мои документы" не закончились. С приходом календарной весны их функции расширились. С сегодняшнего дня в Москве увеличено до 50 количество центров госуслуг, в которых универсальные специалисты вместо сотрудников ЗАГСов зарегистрируют рождение, отцовство и смерть. Ранее таких центров было 29.

Зарегистрировать рождение, отцовство и смерть в 50 центрах "Мои документы" можно получить по экстерриториальному принципу – независимо от места регистрации в Москве.

Сейчас зарегистрировать рождение можно у универсальных специалистов в следующих центрах "Мои документы":

  • САО: Аэропорт, Западное Дегунино, Беговой, Сокол, Тимирязевский;
  • СЗАО: Куркино, Покровское-Стрешнево, Строгино, Щукино, Северное Тушино и Южное Тушино;
  • СВАО: Ростокино, Ярославский, Южное Медведково, Алексеевский, Алтуфьевский, Останкинский и Марьина роща;
  • ВАО: Восточное Измайлово, Восточный, Соколиная гора, Гольяново, Северное Измайлово;
  • ЮВАО: Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово, Кузьминки, Капотня, Выхино-Жулебино;
  • ЮЗАО: Черемушки, Гагаринский, Зюзино, Академический, Ломоносовский;
  • ЗАО: Солнцево, Фили-Давыдково, Крылатское, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино;
  • ЮАО: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Братеево, Нагорный и Нагатино-Садовники;
  • ЗелАО: Старое Крюково, Матушкино;
  • ЦАО: Басманный, Мещанский, Красносельский, Арбат, Таганский;
  • ТиНАО: Московский.

