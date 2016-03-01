Две услуги центра "Мои документы" перешли в электронный вид с 1 марта

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В работу центров госуслуг с 1 марта введены изменения. Отныне заявление на дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка молодым семьям можно оформить только в электронном виде на портале pgu.mos.ru.

Кроме того, единовременную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка можно будет также оформить лишь в электронном виде.

Специалисты центра "Мои документы" обещают помочь получить новую услугу, если возникнут трудности. В каждом центре "Мои документы" есть компьютеры с выходом в интернет, и консультанты в зале, готовые прийти на помощь посетителям.

На сегодняшний день в Москве работают 120 центров госуслуг. Центры открыты ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.

На этом изменения в работе центров "Мои документы" не закончились. С приходом календарной весны их функции расширились. С сегодняшнего дня в Москве увеличено до 50 количество центров госуслуг, в которых универсальные специалисты вместо сотрудников ЗАГСов зарегистрируют рождение, отцовство и смерть. Ранее таких центров было 29.

Зарегистрировать рождение, отцовство и смерть в 50 центрах "Мои документы" можно получить по экстерриториальному принципу – независимо от места регистрации в Москве.

Сейчас зарегистрировать рождение можно у универсальных специалистов в следующих центрах "Мои документы":

