Группа INSTRUMENTI выступит в эфире Moscow FM

Фото: ИТАР-ТАСС

26 апреля в 11.00 в гости к ди-джею Pete The Awesome на Moscow FM 105.2 придет латвийская группа INSTRUMENTI. Ребята играют в жанре поп-рок.

Шипси и Рейнси – экс-участники популярного акапелла-ансамбля Cosmos. В начале самостоятельной карьеры они хранили инкогнито, выступая в масках панд. Успех первого альбома "Tru" (2011) позволил им показать лица публике. Альбом получил в Латвии золотой статус, музыканты собрали крупнейший крытый зал столицы – восьмитысячный хоккейный стадион Arena Riga.

Шипси Шипкевиц поет и играет на клавишных инструментах, Рейнис Сеянс поет и играет на барабанах. Их выступления полны визуальных образов, а видеопроекция является непременной частью шоу. Они могут вывести на сцену десяток валторнистов во главе с женщиной-улиткой, а могут сократить число инструментов до одного – скомканного листа простой бумаги.

В 20.00 ребята дадут концерт в Oldich Dress & Drink в Москве. Это первое их сольное выступление в России.