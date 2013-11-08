Леди Гага готовится спеть в открытом космосе

Леди Гага. Фото: страница певицы на Facebook

Леди Гага - поп-артистка, неоднократно шокировавшая публику экстравагантными нарядами и поступками, - вновь собирается доказать свою неординарность. Она может стать первой земной исполнительницей, которая споет в открытом космосе. Необычный "гастрольный тур" ждет поп-артистку в начале 2015 года.

27-летняя звезда споет один из своих треков на борту космического корабля Virgin Galactic. Это выступление станет частью фестиваля передовых технологий в области музыки Zero G Colony, который пройдет в Нью-Мексико, сообщает The Guardian со ссылкой на издание US Weekly.

Леди Гаге потребуется месяц вокальных тренировок, чтобы затем она смогла справиться с непривычной атмосферой. Судно с артисткой отправится в космическое путешествие, как ожидается, через полгода после первого коммерческого полета корабля Virgin Galactic.

Леди Гага собирается стать первой, но не единственной певицей, которая исполнит композицию в открытом космосе. Так, Сара Брайтман, планирует записать новую песню во время своего 10-дневного полета к Международной космической станции в октябре 2015 года. Сейчас исполнительница проходит подготовку у российских космонавтов.